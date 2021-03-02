أرامكو السعودية تتوقع ارتفاع الطلب على النفط إلى 99 مليون برميل

المستقلة/-قال الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية، أمين الناصر إنَّه يرى بوادر تحسن في سوق النفط، وإنَّ الطلب الأمريكي على الخام يتعافى مع طرح المزيد من اللقاحات. وأتت هذه التصريحات أثناء كلمة للناصر في مؤتمر “سيراويك” (Ceraweek) الذي تنظِّمه “آي اتش اس ماركيتس” هذا العام افتراضياً.

وأوضح الناصر: “يبلغ الطلب الحالي الذي نراه في السوق حوالي 94 مليون برميل يومياً.. توقُّعاتنا في المستقبل أنَّه سيكون 99 مليوناً يومياً في العام المقبل، وهو المستوى الذي بدأنا عنده في يناير 2020”

وتأتي تصريحات المسؤول السعودي قبل يومين من اتخاذ “أوبك+” قراراً بشأن سياسة االإنتاج للشهر المقبل. ولفت الناصر الذي يرأس أكبر شركة نفط في العالم إلى أنَّ الطلب في آسيا كان قوياً، وقال: “لقد رأينا في الصين وشرق آسيا طلباً قوياً.. وإذا نظرت إلى الهند، فإنَّها أيضاً تنتعش، وهي تقريباً عند (مستوى) ما قبل كوفيد نفسه. هناك تأثير نراه في الغرب وفي الولايات المتحدة ومع النشر السريع للقاحات، لدينا سبب وجيه للتفاؤل والتعافي في الطلب”.