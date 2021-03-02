أرامكو السعودية تتوقع ارتفاع الطلب على النفط إلى 99 مليون برميل

المستقلة/-قال الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية، أمين الناصر إنَّه يرى بوادر تحسن في سوق النفط، وإنَّ الطلب الأمريكي على الخام يتعافى مع طرح المزيد من اللقاحات. وأتت هذه التصريحات أثناء كلمة للناصر في مؤتمر “سيراويك” (Ceraweek) الذي تنظِّمه “آي اتش اس ماركيتس” هذا العام افتراضياً.

وأوضح الناصر: “يبلغ الطلب الحالي الذي نراه في السوق حوالي 94 مليون برميل يومياً.. توقُّعاتنا في المستقبل أنَّه سيكون 99 مليوناً يومياً في العام المقبل، وهو المستوى الذي بدأنا عنده في يناير 2020”
وتأتي تصريحات المسؤول السعودي قبل يومين من اتخاذ “أوبك+” قراراً بشأن سياسة االإنتاج للشهر المقبل. ولفت الناصر الذي يرأس أكبر شركة نفط في العالم إلى أنَّ الطلب في آسيا كان قوياً، وقال: “لقد رأينا في الصين وشرق آسيا طلباً قوياً.. وإذا نظرت إلى الهند، فإنَّها أيضاً تنتعش، وهي تقريباً عند (مستوى) ما قبل كوفيد نفسه. هناك تأثير نراه في الغرب وفي الولايات المتحدة ومع النشر السريع للقاحات، لدينا سبب وجيه للتفاؤل والتعافي في الطلب”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات العامة فى الموعد المحدد

اخر الاخبار

الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي ماثيو تولر

اخر الاخبار

ضغوط من قبل البارزاني على عائلة الطالباني لاطلاق سراح المتهمين بمحاولة اغتيال غالب محمد

اخر الاخبار

الصحة تؤكد انها اوصت اللجنة العليا بفرض حظر شامل ولمدة 10 ايام

اخبار مصر

تجديد تعيين أبو الغيط  أمينا عام للجامعة العربية لفترة جديدة

اخر الاخبار

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخر الاخبار

أبو الغيط يبحث مع مريم الصادق المهدي الدعم العربي لعملية الانتقال في السودان

اخر الاخبار

كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يستضيف إشبيلية في مباراة حاسمة

اخر الاخبار

إثيوبيا  ترد على بيان مصر والسودان بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

فيديو.. تامر عاشور يتصدر التريند بـ”بقول عادي”

اخبار مصر

مصر تنفى إطلاق رابط إلكتروني لنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

اخر الاخبار

تعرف على أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الاربعاء

اخر الاخبار

سامسونغ تتطلق هاتفها الذكي Galaxy A32 في الهند

اخر الاخبار

مسؤولة بريطانية : زيادة طبقات الكمامة تزيد من فاعليتها وتمنع الاصابة بكورونا

اخر الاخبار

باحثون : تناول حصتين من الفاكهة و3 من الخضراوات للحصول على حياة أطول