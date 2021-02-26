أخر تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ ترددت أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان خلال الساعات الأخيرة ، بعد نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي نفته زينب شعبان ابنة الفنان القدير.

وقالت زينب شعبان، في تصريحات صحفية لها أن والدها يتواجد حالياً على أجهزة التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة، وحالته مستقرة إلى حد كبير.

من جانبها نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسؤولة عن الملف الصحي بالنقابة، أنباء تدهور الحالة الصحية، للفنان المصري وفقدانه الوعي، مؤكدة أن حالته لا تستدعي القلق ، قائلة:” حالة يوسف شعبان كويسة على جهاز التنفس الصناعي، وحالته مش متدهورة ولا حاجة، وهو على جهاز التنفس الصناعي، واخد منوم لكن قبلها كان واعي جدا”.

وأصيب يوسف شعبان ، بعد عودته من العاصمة اللبنانية بيروت، مؤخرًا بعدما انتهى من تصوير مشاهده بمسلسله “عش الدبابير”، إلى جانب أبطاله الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، وهو من تأليف ورشة تحت إشراف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.