أحمد سعد يعتدي على شاب داخل محطة بنزين بعد مشادة كلامية بينهما

المستقلة/- منى شعلان/ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في مصر اليوم الجمعة، منشورًا يتضمن اعتداء الفنان أحمد سعد على شاب فى العشرينات داخل محطة بنزين بعد مشادة كلامية بينهما.

وروت السيدة نهال سليمان في منشورها: “النهارده كنت في بنزينة امارات مصر جنب داون تاون، وشوفت شاب صغير في العشرينات كان معدي من ورا عربية BMW x5/6 بيضة والعربية كانت بترجع بسرعة كانت هاتخبط الولد، فالولد كرد فعل طبيعي قال له -خلي بالك وأنت راجع يا حبيبي-، واتضح أن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد، فذهب إليه الفنان وقال له “بتكلم مين كده يلا؟”،

وتابعت”: فالولد رد عليه قال له -يلا؟ بكلمك أنت- وطبعًا الكلام ما جاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة، ووقعه على الأرض قدام عربيتي بالضبط وقطع له تيشرته، و كرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام، فرد علينا بشتائم قذرة جدًّا وابتسمنا ومشي بالعربية، الموقف ده بيّنلي قد ايه احنا بندي قيمة لأشخاص ماتستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جدًّا”.

وقامت الفتاة بتحديث المنشور، قائلة: “الشاب اللي البلطجي اعتدى عليه كلمنا وعرفنا منه أنه رجعله واعتذر له أنه “ضربه” والموضوع خلص، بس بالنسبالي الموضوع مخلصش وأنا بحكي موقف شوفته، وتم التعرض عليا أنا وأختي فيه بالشتيمة، في البوست هيفضل موجود لحد ما البلطجي ده يأخذ عقاب”.

وفي سياق منفصل، شارك المطرب أحمد سعد في رمضان 2021 بغناء تتر مسلسل “الاختيار 2” بأغنية “بص في عنيا”، كما قدم أغنية “كل يوم” تتر مسلسل ”ملوك الجدعنة”.