أحلام لـ تامر حسنى بعد اخبار انفصاله: لا تترك حد يتشمت فيكم

المستقلة/ منى شعلان/ وجهت المطربة الإماراتية أحلام ، رسالة خاصة للفنان المصرى تامر حسني ، تعليقاً على الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل.

حيث كتبت أحلام ، فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “حرام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين وأطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الألسن تصمت اسمع من اختك الكبيرة”.

ونشرت بسمة بوسيل ، رسالة لها بالأمس عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع انستغرام، قالت فيها: “قل لشاتمك ومغتابك والمفترى عليك، سبحان من سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا”.

وتجاهل تامر حسني، خبر انفصاله عن زوجته بسمة، ونشر صورًا عبر خاصية الاستوري بموقع إنستغرام ،أثناء تواجده في حفل إطلاق منطقة المتنزهات الجديدة “Zed Park”، بصحبة رجل الأعمال نجيب ساويرس، والفنانة بشر، وهنا شيحة وشقيقتها رشا، وشريف رمزي وزوجته، ويسرا، وشيرين رضا، وأبو، وياسمين رئيس، ونيللي كريم.