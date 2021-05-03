أجويرو يقترب من الدوري السعودي

المستقلة/- دخل النجم الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أجويرو، في مفاوضات رسمية، مع أحد أندية المملكة العربية السعودية، وسط توقعات بانضمامه، إما إلى الهلال أو النصر.

أجويرو البالغ من العمر 32 عاما، أعلن مغادرته صفوف مانشستر سيتي، رسميا، هذا الصيف، بعد 10 سنوات، قضاها مهاجم الأرجنتين مع عملاق الكرة الإنجليزية، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أنه قريب من مزاملة صديقه ليونيل ميسي، في برشلونة.

وشدد الإعلامي سعود الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، على أن أجويرو، بات مطلوبا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المفاوضات، بدأت على حد وصفه، في أول مراحلها مع اللاعب الأرجنتيني، موضحا أن أجويرو تواصل مع مواطنه إيفر بانيجا، نجم الشباب، من أجل الحصول على معلومات إضافية، بشأن النادي الذي يفاوضه.

وإذا ما صحت أنباء المفاوضات بين الطرفين السعودي والأرجنتيني، سيكون الشباب برئاسة خالد البلطان، سببا في إضافة قوة هجومية مرعبة إلى تشكيل الهلال أو النصر.