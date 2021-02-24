أجويرو مطلوب في 4 أندية كبيرة

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية عن اهتمام 4 أندية أوروبية كبيرة بالتعاقد مع سيرجيو أجويرو، نجم هجوم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي، في نهاية الموسم الحالي ولم يناقش النادي الإنجليزي حتى الآن أي اتفاق مع المهاجم من أجل تجديد تعاقده.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية فإن عقد سيرجيو أجويرو سينتهي مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل، وما يظهر حتي الآن أنه لا يريد الاستمرار أكثر من ذلك مع الفريق الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن هناك 4 أندية كبرى ترغب في الحصول على خدمات سيرجيو أجويرو مجانا، وهم باريس سان جيرمان وبرشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس.

وعانى أجويرو خلال الفترة الماضية من الإصابات المتكررة، بمشاركته في 9 مباريات فقط هذا الموسم سجل خلالها هدفين فقط واحد منهم من ركلة جزاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ويرغب أجويرو في خوض تجربة جديدة في مكان آخر.