أثارت الجدل.. تونس تتسلم ألف جرعة لقاح ضد كورونا من الإمارات

أثارت الجدل.. تونس تتسلم ألف جرعة لقاح ضد كورونا من الإمارات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال نواب في البرلمان التونسي، اليوم الاثنين، إن لقاحات مضادة لفيروس كورونا وصلت لتطعيم مسؤولين كبار في الدولة، لكن رئاسة الجمهورية قالت لرويترز إنه لم يتم تطعيم أي شخص من الرئاسة بما فيهم الرئيس، وإن ألف جرعة حصلت عليها الرئاسة وجهت للطب العسكري.

وقال النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي: ”لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية.. تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية.. وللشعب رب يحميه“.

وبدوره قال النائب ياسين العياري، إن ثمة لقاحات وصلت للرئاسة.

ولكن مسؤولا من الرئاسة قال لرويترز: ”تحصلت الرئاسة على 1000 جرعة تلقيح هدية من الإمارات ولكن الرئيس قيس سعيد منحها كلها لمصالح الصحة العسكرية“.

وأضاف: ”الرئيس قيس سعيد لم ولن يقبل أن يحصل على تطعيم قبل أن يصل اللقاح للشعب التونسي.. لم يحصل على التطعيم أي شخص من الرئاسة“.

وحتى الآن لم تتلق تونس أي شحنات من لقاحات كورونا وهي من البلدان القليلة التي لم تحصل عليها وسط إحباط اجتماعي واقتصادي.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس نحو 233 ألفا والمتوفين ثمانية آلاف.