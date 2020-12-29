أتلتيكو مدريد يفسخ عقد نجمه

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(المستقلة) أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن رحيل دييجو كوستا، نجم هجوم الفريق، عن صفوف “الروخيبلانكوس”.

وأصدر أتلتيكو مدريد بيانا رسميا قال فيه: “تم التوصل لاتفاق مع دييجو كوستا بشأن إنهاء عقده، ويتمنى النادي للمهاجم كل التوفيق في المرحلة التالية من مسيرته الاحترافية”.

وأكدت عدة تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية أن كوستا هو من طلب من إدارة أتلتيكو مدريد فسخ عقده مع النادي لأسباب عائلية.

وتهتم عدة أندية بضم كوستا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أبرزها أرسنال.

 

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