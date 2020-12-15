أبو ظبي تستثمر 524 مليون درهم في انتاج الماشية والأسماك

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المستقلة/- تستثمر إمارة أبوظبي الغنية بالنفط 524 مليون درهم (143 مليون دولار) لتعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات الغذائية والأسماك والماشية والدواجن في مساعيها لتحسين الأمن الغذائي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي اليوم الثلاثاء في تغريدة على تويتر إن الكثير من الأموال ستخصص لاستخدام تقنيات جديدة لتحسين إنتاج الغذاء على نطاق واسع في ظروف مناخية ملائمة.

أبوظبي، التي تستورد مثل باقي الإمارات معظم سلتها الغذائية، لمست خلال جائحة كورونا التحديات الناجمة عن الاضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائية العالمية.

وتتطلع أبو ظبي إلى الزراعة الصحراوية وتلك التي تستغل المساحات لتعزيز الإمدادات الغذائية.

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