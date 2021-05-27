أبو الغيط يُرحب بقرار إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ رحب  أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار الولايات المتحدة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية واعتبره خطوةً هامة لتعزيز العلاقات بين واشنطن والجانب الفلسطيني.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن الأمين العام قوله إن مثل هذه الخطوة يعد تصحيحاً لخطأ أقدمت عليه الإدارة السابقة بقرارها إغلاق القنصلية التي ظلت لعقود طويلة جسراً دبلوماسياً بين الولايات المتحدة وفلسطين.

وأكد المصدر أن الخطوة الأمريكية تعكس نهجاً إيجابياً لدى الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة لجهة الاعتراف الواضح بحل الدولتين كسبيل وحيد لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأوضح المصدر أن القدس الشرقية تقع ضمن الأراضي التي احتُلت في 1967، وهي تمثل عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، مضيفاً أن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في المدينة المحتلة يعكس إدراكاً أمريكياً بأهمية الحفاظ على أسس حل الدولتين التي صارت تتعرض لتآكل متزايد جراء الاجراءات الاسرائيلية التقييدية والنشاط الاستيطاني الإسرائيلي السرطاني.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أبو الغيط يُرحب بقرار إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد

اخر الاخبار

الصحة العالمية تكشف حقيقة رصد السلالة الهندية لكورونا في مصر

رياضية

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل زيدان

رياضية

يوفنتوس يقترب من إعادة مدربه السابق

رياضية

الوحدات يعود للتدريبات في غياب 11 لاعبا

رياضية

كومان يتسبب في ورطة لرئيس برشلونة

رياضية

كومان يتسبب في ورطة لرئيس برشلونة

رياضية

الاتحاد الأوروبي يدرس إلغاء الهدف الاعتباري

رياضية

هل يتأثر منتخب العراق بانسحاب كوريا الشمالية من التصفيات؟

رياضية

كواليس رحيل زيدان عن ريال مدريد

رياضية

تعرف على مركز منتخب العراق في تصنيف الفيفا

اخبار مصر

مصر تمنح الجنسية لشقيقين سوريين.. صور

اخر الاخبار

رسمياً : ‏ريال مدريد يعلن عن رحيل زيدان من تدريب الفريق

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة الايام الاربعة المقبلة

اخر الاخبار

النزاهة : صدور أمر استقدام لعددٍ من الضباط بمديريَّة شرطة محافظة نينوى

الاخبار

حكومة الكاظمي تضع شرطا للموافقة على إجراءات التعاقد لطباعة أوراق الاقتراع واستمارات الانتخابات