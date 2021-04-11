أبو الغيط من أربيل: الجامعة تدعم العلاقات العربية مع كردستان العراق

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قام أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بزيارة إلى إربيل يوم 11 الجاري، التقى خلالها كلاً من مسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، والزعيم مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك في إطار زيارة قام بها للعراق استغرقت يومين، التقى خلالها بكافة القيادات العراقية ببغداد.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق،  مسرور بارزاني قام باستقبال أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له، حيث أجرى الجانبان محادثاتٍ تناولت سبل دعم العلاقات العربية مع اقليم كردستان العراق.

 

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده خلال المقابلة على عُمق العلاقات بين المكونين العربي والكردي، وأهميتها لاستقرار العراق، مُضيفاً أن الجامعة العربية منفتحة على العراق بكافة مكوناته، وترى انسجام العلاقات بين هذه المكونات رصيداً مضافاً إلى قوة الدولة العراقية.

 

 

وأضاف المصدر أن الزعيم الكردي، مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد استقبل أحمد أبو الغيط، حيث تناولت المباحثات بينهما الأوضاع في العراق والإقليم. وحرص أبو الغيط خلال المقابلة على التأكيد على التقدير الكبير الذي يحمله لزعامة البارزاني التاريخية ودوره المستمر في الحفاظ على استقرار العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.

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