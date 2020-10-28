أبرزهم إليسا ونانسي عجرم ومحمد هنيدي.. نجوم الفن يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف

المستقلة / منى شعلان/ حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعى ، والذي يحل غدا الخميس الموافق 28 أكتوبر، وهو اليوم الذي ولد فيه أعظم وخير البشر النبي الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز هؤلاء النجوم:

إليسا

كتبت الفنانة اللبنانية إليسا ، فى تغريدة لها ، قائلة :”أحر التمنيات بعيد المولد النبوي الشريف لكل العالم العربي، وللبنان، على أمل إنو هالعيد يعيد شوي من الأمل المفقود بإيامنا، ويحمل السعادة والصحة والأمان لكل الناس بكل الأوطان العربية. عقبال كل سنة.

محمد هنيدي

نشر الفنان محمد هنيدي، صورة له أمام المسجد النبوي بمكة المكرمة، عبر عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وعلق قائلا:”يا حبيبي يا رسول الله”.

نانسي عجرم

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة على “تويتر”: “ينعاد عليكن جميعًا بعيد المولد النبوي الشريف كل سنة وانتو بخير وصحة وأمان”.

نوال الزغبي

عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قالت نوال الزغبي: “بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف والذي نستذكر فيه رسالة السلام والتسامح، أتمنى أن يحل السلام علينا جميعًا”، وحصدت التغريدة على العديد من التعليقات التي ردت على تهنئتها.

أصالة

كتبت الفنانة السورية ​أصالة​ فى تغريدة لها:”اللهمّ صلّي على سيّدنا مُحمّد وعلى آل سيّدنا مُحمّد كما صلّيت على سيّدنا إبراهيم وعلى آل سيّدنا إبراهيم كلّ عام والأُمّة الإسلاميّه بخير وتقدّم وتسامح وسموّ.

نداء شرارة

شاركت الفنانة الأردنية ​نداء شرارة​ ، مقطع فيديو وهي تغني للفنان ​وائل جسار​ أغنيته الشهيرة “قلبك حنيّن يا نبي” وعلقت عليه :”قلبك حنين يا نبي ومفيش حنان على كوكبي، صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وخاتم المرسلين”.