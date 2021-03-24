آل ثاني : افتتاح القنصلية القطرية في اربيل سيهيئ ارضية للفرص الاستثمارية

المستقلة /… عبر رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن سعادتهما  لافتتاح قنصلية قطرية في اربيل، كونه يهيئ ارضية للفرص الاستثمارية “الجيدة” في اقليم كوردستان.

وذكر بيان لمكتب البارزاني وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ان بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق له.

وقال البيان ان آل ثاني ابلغ بارزاني تحيات امير قطر وتقديره للازدهار والاستقرار الذي يشهده اقليم كوردستان، معلنا ان اقليم كوردستان فيه فرص جيدة للاستثمار.

واضاف آل ثاني ان افتتاح القنصلية القطرية في اربيل سيهيئ ارضية للعمل على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الموجودة في الاقليم، متمنيا ان تشهد العلاقات بين قطر والاقليم الازدهار والتقدم.

واشار البيان الى ان بارزاني من جهته وفضلا عن الترحيب بالوفد الضيف عبر عن سعادته بافتتاح القنصلية القطرية في مدينة اربيل وترحيبه بتوسيع العلاقات بين الاقليم وقطر.(النهاية)

 

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