آخر ظهور للكاتبة والأديبة الراحلة نوال السعداوي..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تركت الدكتورة نوال زينب السيد السعداوي، بصمة كبيرة في عالم الفكر والأدب وكانت أحد أكبر المطالبين بحقوق المرأة في المجتمعات العربية وفي العالم كله، وتركت الكثير من الكتب والآراء والأقوال التي تبقى خالدة.

ورحلت نوال عن العالم اليوم في يوم احتفال البلدان العربية بعيد الأم، فلطالما اعتبرت الراحلة أمها زينب ملهمتها والشخص الذي أعطاها القوة والكرامة والإنسانة المدافعة عن حقوق المرأة منذ الطفولة.

ولطالما كانت الراحلة الدكتورة نوال السعداوي تتحدث عن الشرف والصدق والتحرر الفكري والالتزام الأخلاقي والوعي بحقوق الإنسان والمناداة بحقوق المرأة المضطهدة في كافة المجتمعات على حد تعبيرها.

من أشهر أقوالها إن “شرف الإنسان سواء رجلً أو امرأة هو الصدق، صدق التفكير وصدق الإحساس وصدق الأفعال. الإنسان الشريف هو الذي لا يعيش حياة مزدوجة، واحدة في العلانية وأخرى في الخفاء”.

وإن “المجتمع لا يستطيع أن يعترف أن المرأه يمكن أن تتفوق وتنبع دون أن تتحول إلى رجل، فالتفوق والنبوغ في نظر المجتمع صفة للرجل فحسب، فإذا ما أثبتت امرأه ما نبوغها بما لا يدع مجالا للشك اعترف المجتمع بنبوغها وسحب منها شخصيتها كامرأة وضمها إلى جنس الرجال”.

وقالت إن “الحرب هي أكبر الجرائم في العالم، و هي دائما من أجل الأرض أو المال أو البترول، أي ” الاقتصاد “، لكنها تتستر دائما تحت أردية دينية أو أخلاقية أو إنسانية. ويلعب “الإعلام” الحديث الدور الأكبر لتغطية الحقائق المادية بستائر من الروحانيات”.

وكان آخر ظهور للراحلة الدكتورة نوال السعداوي يوم 18 يناير/ كانون الثاني 2021، حيث شاركت متابعيها صورة لها عبر حسابها الرسمي “تويتر”، مرفقة بتعليق:

“لقد انتصرت على كل من الحياة والموت… لأننى لم أعد أرغب فى العيش، ولم أعد أخشى الموت”.

​أما آخر ظهور لها في مقابلة تلفزيونية، فقد كانت في لقاء لها مع قناة “فرانس 24” الفرنسية الناطقة باللغة العربية، في الأول من فبراير/ شباط 2021 مع الإعلامية مها السراج.

 

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