آبل ستستخدم الشاشة المثقبة في أجهزة آيفون القادمة في 2022

المستقلة /- كشفت تقارير تقنية أن العديد من إصدارات هواتف آيفون القادمة في 2022، ستتخلى عن ”النوتش“ (الشق الموجود في أعلى الشاشة ويضم الكاميرا الأمامية والسماعة والمستشعر) والتحول لتصميم شاشة مثقبة، على غرار هواتف ”سامسونغ“ المتطورة.

ومن جانبه، قال المسرب الشهير، ”مينغ شي كو“، إنه سيتم استخدام الشاشة المثقبة في أجهزة هواتف آيفون القادمة في 2022، وفي حال كانت عائدات الإنتاج جيدة، فقد تستخدم جميع إصدارات آيفون القادمة هذا التصميم.

ولم يقدم ”شي كو“ أي تفاصيل أخرى حول مكان نظام ”Face ID“ حال التخلي عن ”النوتش“، وذلك في حالة استمرار استخدام نظام التعرف على الوجه، إذ يتردد أن شركة ”أبل“ تخطط للاستعانة بمعرف اللمس تحت الشاشة ”Touch ID“ في بعض الأجهزة المستقبلية.

وكانت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية ”ZTE“ عرضت أخيرا نظام التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد تحت الشاشة، لذلك ربما تستكشف ”أبل“ حلا مشابها.

وأوضح ”شي كو“، أنه إذا سارت عملية التطوير بسهولة، فإن الأجهزة الجديدة ستحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة وكاميرا بيريسكوب ذات عدسة مقربة وتصميم شاشة دون فتحات أو ثقوب.

وعلى الجانب الآخر، قال ”شي كو“ إن الكاميرا الأمامية في طرازات آيفون 2022 ستتميز بضبط تلقائي للصورة، وقد تطلق ”أبل“ -أيضا- جهازا جديدا مزودا بشاشة ”LCD“ بحجم 6 بوصات ومعرف الوجه بسعر أقل من 600 دولار في النصف الأول من عام 2023 ليحل محل ”iPhone 11“.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات العامة فى الموعد المحدد

اخر الاخبار

الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي ماثيو تولر

اخر الاخبار

ضغوط من قبل البارزاني على عائلة الطالباني لاطلاق سراح المتهمين بمحاولة اغتيال غالب محمد

اخر الاخبار

الصحة تؤكد انها اوصت اللجنة العليا بفرض حظر شامل ولمدة 10 ايام

اخبار مصر

تجديد تعيين أبو الغيط  أمينا عام للجامعة العربية لفترة جديدة

اخر الاخبار

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخر الاخبار

أبو الغيط يبحث مع مريم الصادق المهدي الدعم العربي لعملية الانتقال في السودان

اخر الاخبار

كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يستضيف إشبيلية في مباراة حاسمة

اخر الاخبار

إثيوبيا  ترد على بيان مصر والسودان بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

فيديو.. تامر عاشور يتصدر التريند بـ”بقول عادي”

اخبار مصر

مصر تنفى إطلاق رابط إلكتروني لنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

اخر الاخبار

تعرف على أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الاربعاء

اخر الاخبار

سامسونغ تتطلق هاتفها الذكي Galaxy A32 في الهند

اخر الاخبار

مسؤولة بريطانية : زيادة طبقات الكمامة تزيد من فاعليتها وتمنع الاصابة بكورونا

اخر الاخبار

باحثون : تناول حصتين من الفاكهة و3 من الخضراوات للحصول على حياة أطول