Spotify : عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب الأكثر استماعا خارج مصر

المستقلة/- منى شعلان/أعلن موقع Spotify عن قائمة لأكثر الفنانين الأفارقة استماعاً الذين يبثون موسيقاهم على مستوى العالم من القارة الأفريقية، وذلك تزامناً مع الاحتفال السنوى بيوم أفريقيا فى 25 مايو من كل عام.

وتصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الفنانين المصريين الأكثر استماعا خارج مصر على مستوى القارة وفقًا للبيان الصادر عن Spotify والذي وصفته فيه بالأيقونة الخالدة حيث لمست أغانيه الشهيرة مثل “نور العين” و”أماكن السهر” الناس من جميع أنحاء العالم.

وقال “دياب” لـ For The Recorder وهى المدونة الخاصة بـ Spotify: ” لقد سمح Spotify للعديد من الفنانين بالتواصل مع المعجبين خارج حدود بلادهم والوصول إلى العالمية وأنا سعيد بذلك”.

وأكد Spotify أنه مع زيادة عدد المستمعين للموسيقى عبر التطبيق من لندن إلى باريس وأمستردام إلى سيدني، أصبح المغني ومؤلف الأغاني النيجيرى الشهير Burna Boy الفنان الأفريقى الأكثر استماعاً على مستوى العالم، يليه Aya Nakamura و Seether و Wizkid و Master KG.

ووصلت النجمة شيرين إلى المراكز العشرة الأولى، حيث تواصل إثارة إعجاب الجماهير بصوتها العاطفى، والساحر والقوى، أغنيتها “حبه جنة” و”الوتر الحساس” هما الأكثر استماعاً خارج مصر.

ومن جانبه قال رامي محسن، المدير الإقليمى للموسيقى فى Spotify لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تعد إفريقيا واحدة من أكثر مراكز الموسيقى تنوعًا فى العالم ، واليوم نحتفل بالأصوات المميزة فى مصر وصولًا إلى نيجيريا، مع أكثر من 356 مليون مستمع عالمى، ستواصل Spotify الاستفادة من قوة انتشارها لربط بين المعجبين والفنانين الأفارقة بطرق لم تكن ممكنة من قبل وتعزيز اكتشاف موسيقاهم خارج بلادهم الأصلية”.

وجاءت فى ترتيب قائمة الفنانين المصريين الأكثر استماعا خارج مصر:

عمرو دياب

محمد رمضان

محمد حماقى

على وفيلا

تامر حسنى

حمزة نمرة

شيرين

حسن شاكوش

رامى صبرى

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