lily ahmad ali : سأنافس ياسمين صبري وهيفاء وهبي

المستقلة.. كشفت ملكة جمال إيران 2019-2020 lily ahmad ali التي تحمل الجنسية البريطانية و تعيش في لندن ان اصول والدتها العربية خولتها المشاركة في مسابقة جمالية جديدة ستقام قريباً في بلد عربي سياحي ، و أشارت الى ان ٥٠ بالمئة من عملية التصويت تمت من خلال شبكة الانترنت بشفافية تامة و ان نسبة الاصوات التي حصلت عليها مرتفعة جداً .

و قالت الحسناء انها تتحدث اللغة العربية و تجيد كتابتها بعد ان تعلمت ذلك من والدتها ، و اوضحت ان دخولها الى عالم الغناء بات حتمي و عملها الاول سيرى النور قبل حلول العام الجديد .

في المقابل لم تجد lily أي مانع في خوض أيضاً مغامرة التمثيل الى جانب الغناء وقالت : مادمت أملك الموهبة فلا يوجد أي مانع من ممارسة اي مهنة على أرض الواقع و الاهم هو الثقة بالنفس ، و ربما أنافس اي نجمة عربية في الظهور و الاداء .

تابعت : ممكن ان أنافس كثر سبقوني في مجال النجومية لا احد يعلم أين سأكون تحت الاضواء ربما أصبح في المقدمة الى جانب أسماء لامعة مثل هيفاء وهبي او ياسمين صبري كل شيء ممكن طالما هناك إرادة .