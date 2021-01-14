Haval الصينية تطرح نسخ جديدة معدلة من سيارات H9 لمنافسة تويوتا

المستقلة / – أعلنت شركة Haval الصينية عن نيتها طرح نسخ جديدة معدلة من سيارات H9 لمنافسة مركبات Land Cruiser الجبارة من تويوتا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخ الجديدة من مركبات H9 الحديثة ستأتي بهياكل بطول 4 أمتار 85 سنتيمترا، عرضها 192 سم، وارتفاعها 190 سنتيمترا، مجهزة بعجلات بمقاس 17 و18 إنشا.

وستتميز قمرة هذه المركبات بـ 3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 7 ركاب، فضلا عن واجهة قيادة متطورة مزينة بعناصر من الكروم والخشب، ومجهزة بشاشة كبيرة تعمل باللمس في منتصفها يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا والاطلاع على الحالة الفنية لعناصر السيارة الأساسية.

كما جهزت سيارت H9 الجديدة بأنظمة تكييف ممتازة توزع الهواء بشكل جيد في كافة أرجاء المقصورة، وبأنظمة كهربائية للتحكم بحرارة ووضعيات المقاعد والتحكم بوضعيات المرايا الجانبية، إضافة إلى كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وأنظمة تضبط المسار أوتوماتيكيا أثناء التنقل على الطرقات السريعة، وأنظمة لإضاءة قبضات الأبواب الجانبية، فضلا عن وسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

وتعمل هذه المركبات بعدة أنواع من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة لترين تولد عزما يعادل 245 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 190 حصانا، وستطرح منها عدة نسخ عادية ونسخ Comfort يبلغ سعرها 36 ألف دولار تقريبا.