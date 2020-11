Apple TV يصبح متاحا على أجهزة Xbox الشهر المقبل

المستقلة /- بعد طول انتظار سيصبح Apple TV متاحا على أجهزة Xbox الشهر المقبل، وسيتوفر تطبيق Apple TV الجديد عبر وحدات تحكم Xbox One و Xbox Series X و Xbox Series S في العاشر من نوفمبر، مما يتيح الوصول إلى البرامج التلفزيونية ومكتبات الأفلام من أبل.

ووفقا لما ذكره موقع “the verge”، كان تطبيق Apple TV مفقود في Xbox منذ إطلاقه العام الماضي، لكن سيصل أيضًا إلى PS5 عند إطلاقه يوم 12 نوفمبر.

وأكدت مايكروسوفت اليوم أيضًا أن Netflix و Disney Plus و HBO Max و Spotify و YouTube و YouTube TV و Amazon Prime Video و Hulu و NBC Peacock و Vudu و FandangoNow و Twitch و Sky Go و NOW TV و Sky Ticket والمزيد سيكونون متاحين على كل من وحدات تحكم Xbox من الجيل التالي الشهر المقبل.

وستستمر وحدات تحكم الجيل التالي من مايكروسوفت في دعم ملحقات أجهزة Xbox One الحالية، بما في ذلك أجهزة التحكم عن بعد للوسائط، كما قامت مايكروسوفت بإخفاء مستقبل الأشعة تحت الحمراء لأجهزة التحكم عن بعد، خلف زر المزامنة لوحدات تحكم Xbox في كل من Series S و Series X .