96% انخفاض في احتياجات دول الخليج للاقتراض بعد ارتفاع أسعار النفط

المستقلة/-يتوقع بنك “جولدمان ساكس” أن تنخفض الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة، من نحو 270 مليار دولار في تقديرات سابقة للبنك، وذلك في حال استمرت أسعار النفط في مسارها الصعودي.
وصعدت أسعار النفط بنسبة 80% تقريباً منذ بداية نوفمبر إلى نحو 70 دولاراً للبرميل، مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، وطبقت منظمة “أوبك”، التي تقودها المملكة العربية السعودية العضو في مجلس التعاون الخليجي، تخفيضات كبيرة في الإنتاج.
وحسب “جولدمان ساكس”، إذا كان متوسط سعر برميل النفط 65 دولاراً، واستمر باقي المؤشرات على حاله، فإن احتياجات الاقتراض للدول الخليجية الست ستنخفض بنسبة 96% عما ستكون عليه إذا تُدووِل النفط عند 45 دولاراً، كما كتب الخبير الاقتصادي بالبنك فاروق سوسة، في تقرير صادر حديثاً.

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