849 مليار ريال إيرادات متوقعة لموازنة السعودية خلال 2021

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المستقلة/- أقر مجلس الوزراء السعودي ميزانية المملكة لعام 2021 بنفقات تصل إلى 990 مليار ريال وإيرادات 849 مليار ريال ليكون العجز الكلي 141 مليار ريال يمثل 4.9% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة.
وتقدر الإيرادات في ميزانية العام الجاري 2020 بنحو 833.07 مليار ريال، وإجمالي مصروفات 1.02 تريليون ريال، بعجز متوقع 186.94 مليار ريال.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن نتائج الميزانية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، بإجمالي إيرادات نحو 541.59 مليار ريال، مقابل إجمالي مصروفات 725.7 مليار ريال،
بإجمالي عجز نحو 184.1 مليار ريال.

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