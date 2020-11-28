84 دولارا خسائر “الذهب” العالمي في أسبوع

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المستقلة/أمل نبيل/ تراجعت أسعار الذهب العالمية بنحو 4.5٪ خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليفقد الذهب نحو 84 دولارا من قيمته، وهي أكبر نسبة تراجع خلال شهرين.
وتأثرت أسعار الذهب سلبا باكتشاف لقاحات فعالة لعلاج فيروس كوفيد-19، وبدء عملية انتقال السلطة من الرئيس دونالد ترامب إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.
ويزيد الإقبال على الذهب في أوقات الأزمات الاقتصادية، باعتباره ملاذا أمنا للاستثمار، بينما يتباطىء الطلب عليه في أوقات الاستقرار الاقتصادي.
وانخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم مارس بنسبة 1.3 ٪، ليصل إلى مستوى 1788.10 دولار للأوقية
كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.7 ٪، ليصل إلى 1785.20 دولار للأوقية.
بينما يتوقع بنك الأبحاث سيتي جروب، أن تتخطي أسعار الذهب 2000 دولار للأوقية خلال 2021.

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