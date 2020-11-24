77 مليون دينار مشتريات الأجانب في بورصة العراق اليوم

المستقلة/ أمل نبيل/ أنهى المؤشر العام للسوق العراقية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع 0.34%.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق العراقية 105 شركة، تم التعامل على 25 شركة منها اليوم، وارتفع منها 5 شركات، وانخفض أسهم 7 ، شركات في حين بلغ عدد الشركات التي لم يتم التداول عليها 42 شركة.

وأوقفت هيئة الأوراق المالية 33 شركة لعدم

التزامها بقواعد الإفصاح.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 360.56 ألف سهم بقيمة 449.48 ألف دينارعراقي من خلال 360 صفقة.



واشترى المستثمرين غير العراقيين 19 مليون سهم خلال جلسة اليوم بقيمة بلغت 77 مليون دينار من خلال تنفيذ 60 صفقةعلى أسهم 3 شركات.

الشركات الأكثر ربحية

1- بغداد لمواد التغليف.

2- المصرف العراقي الاسلامي.

3- مصرف بغداد.

الشركات الأكثر خسارة

1- مصرف العطاء.

2-الأمين للتأمين.