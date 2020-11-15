68 وفاة و2373 إصابة جديدة بكورونا بالأردن
المستقلة /- سجل الأردن، الأحد، 68 وفاة، إضافة إلى 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي، الصادر عن رئاسة الوزراء، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في الأردن:
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (2373) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
– (1245) في محافظة العاصمة عمّان.
– (269) في محافظة إربد، منها (27) في الرمثا.
– (168) في محافظة الزرقاء.
– (139) في محافظة مأدبا.
– (118) في محافظة عجلون.
– (115) في محافظة جرش.
– (95) في محافظة الطفيلة.
– (54) في محافظة البلقاء.
– (49) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
– (48) في محافظة الكرك.
– (47) في محافظة العقبة.
– (26) في محافظة المفرق.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (143,678) حالة.
– سُجّلت (68) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,772) حالات.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (243) حالة، فيما غادرت (188) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,116) حالة، منهم (447) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
– تمّ إجراء (9,583) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,184,026) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (24,8%).
إجراءات أخرى:
• تنوّه وزارة الصحّة إلى أنّ انخفاض أعداد الفحوصات سببه توقّف محطّات الفحص الثابتة عن العمل خلال أيّام الحظر الشامل، وستعود الفحوصات إلى مستوياتها المعتادة بدءاً من اليوم.
• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).
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