68 وفاة و2373 إصابة جديدة بكورونا بالأردن

المستقلة /- سجل الأردن، الأحد، 68 وفاة، إضافة إلى 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي، الصادر عن رئاسة الوزراء، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في الأردن:

الإصابات والشفاء والفحوصات:

• سُجِّلت (2373) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (1245) في محافظة العاصمة عمّان.

– (269) في محافظة إربد، منها (27) في الرمثا.

– (168) في محافظة الزرقاء.

– (139) في محافظة مأدبا.

– (118) في محافظة عجلون.

– (115) في محافظة جرش.

– (95) في محافظة الطفيلة.

– (54) في محافظة البلقاء.

– (49) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

– (48) في محافظة الكرك.

– (47) في محافظة العقبة.

– (26) في محافظة المفرق.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (143,678) حالة.

– سُجّلت (68) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,772) حالات.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (243) حالة، فيما غادرت (188) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,116) حالة، منهم (447) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

– تمّ إجراء (9,583) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,184,026) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (24,8%).

إجراءات أخرى:

• تنوّه وزارة الصحّة إلى أنّ انخفاض أعداد الفحوصات سببه توقّف محطّات الفحص الثابتة عن العمل خلال أيّام الحظر الشامل، وستعود الفحوصات إلى مستوياتها المعتادة بدءاً من اليوم.

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).