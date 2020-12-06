68 مليون دينار مشتريات المستثمرين الأجانب ببورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/استقرت مؤشرات السوق العراقية في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، وارتفع المؤشر العام ( أي اس اكس60) بنسبة 0.28٪ ليغلق عند مستوى 481.07 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على أسهم 23 شركة، ارتفع منها اسهم 9 شركات، وانخفضت أسهم 6 شركات بينما استقرت أسعار 8 شركات دون تغيير.

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب 32 مليون سهم بقيمة 68 مليون دينار من خلال تنفيذ 51 صفقة على أسهم 5 شركات.

بينما باع المستثمرين الأجانب 8 مليون سهم بقيمة بلغت 6 مليون دينار من خلال تنفيذ 11 صفقة على اسهم 7 شركات.

الشركات الأكثر ربحية

1- المعمورة العقارية.

2- مصرف العطاء الاسلامي.

3-بغداد العراق للنقل العام.

الشركات الأكثر خسارة

1-مصرف الشرق الأوسط.

2-مصرف الائتمان.

3- الكيماوية والبلاستيكية.