68 مليون دينار مشتريات المستثمرين الأجانب ببورصة العراق

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة/أمل نبيل/استقرت مؤشرات السوق العراقية في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، وارتفع المؤشر العام ( أي اس اكس60) بنسبة 0.28٪ ليغلق عند مستوى 481.07 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على أسهم 23 شركة، ارتفع منها اسهم 9 شركات، وانخفضت أسهم 6 شركات بينما استقرت أسعار 8 شركات دون تغيير.

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب 32 مليون سهم بقيمة 68 مليون دينار من خلال تنفيذ 51 صفقة على أسهم 5 شركات.

بينما باع المستثمرين الأجانب 8 مليون سهم بقيمة بلغت 6 مليون دينار من خلال تنفيذ 11 صفقة على اسهم 7 شركات.

الشركات الأكثر ربحية

1- المعمورة العقارية.

2- مصرف العطاء الاسلامي.

3-بغداد العراق للنقل العام.

الشركات الأكثر خسارة

1-مصرف الشرق الأوسط.

2-مصرف الائتمان.

3- الكيماوية والبلاستيكية.

 

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. شاكيرا تحتفل بوصول أغنيتها الجديدة لـ13 مليون مشاهدة فى 48 ساعة

اخر الاخبار

صورةٌ طفلةٍ صغيرة تثير مشاعر اللبنانيين

اخر الاخبار

68 مليون دينار مشتريات المستثمرين الأجانب ببورصة العراق

اخبار العراق

غدا.. وفد سعودي يصل بغداد لتوقيع مذكرات تفاهم

اخبار العراق

المدرسي: مجتمع لا يملك مؤسسات كافية للعلم محكوم بالفشل

اخر الاخبار

قادمون يا أنبار…!!

اخبار العراق

معهد التطوير القضائي يستضيف ندوة نقاشية عن مشاهدة المحضون