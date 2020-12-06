68 مليون دينار مشتريات المستثمرين الأجانب ببورصة العراق
المستقلة/أمل نبيل/استقرت مؤشرات السوق العراقية في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، وارتفع المؤشر العام ( أي اس اكس60) بنسبة 0.28٪ ليغلق عند مستوى 481.07 نقطة.
وخلال تعاملات اليوم تم التداول على أسهم 23 شركة، ارتفع منها اسهم 9 شركات، وانخفضت أسهم 6 شركات بينما استقرت أسعار 8 شركات دون تغيير.
تعاملات المستثمرين
بلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب 32 مليون سهم بقيمة 68 مليون دينار من خلال تنفيذ 51 صفقة على أسهم 5 شركات.
بينما باع المستثمرين الأجانب 8 مليون سهم بقيمة بلغت 6 مليون دينار من خلال تنفيذ 11 صفقة على اسهم 7 شركات.
الشركات الأكثر ربحية
1- المعمورة العقارية.
2- مصرف العطاء الاسلامي.
3-بغداد العراق للنقل العام.
الشركات الأكثر خسارة
1-مصرف الشرق الأوسط.
2-مصرف الائتمان.
3- الكيماوية والبلاستيكية.
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