662 مليار ريال مكاسب السوق السعودية خلال نوفمبر

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المستقلة/- أنهت البورصة السعودية تعاملات شهر نوفمبر الماضي على صعود جماعي، محققة أفضل أداء خلال 4 سنوات.

وحققت السوق السعودية مكاسب سوقية قدرها 662 مليار ريال، خلال نوفمبر ، ليصل إلى رأس المال السوقي إلى 9.302 تريليون ريال، مقابل 8.64 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق.

وقفز المؤشر العام للسوق “تاسي” 10.61%، وهي أعلى وتيرة مكاسب للسوق منذ نوفمبر 2016، مضيفاً 839.37 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,747.09 نقطة

وارتفعت قيم التداول بشكل ملحوظ، إلى 258.64 مليار ريال، مقابل 221.35 مليار ريال، بالشهر السابق، بارتفاع نسبته 16.85%.

وصعدت كميات التداول بشكل هامشي، لتصل إلى نحو 9.4 مليار سهم، مقارنة بـ9.38 مليار سهم في أكتوبر، بارتفاع 0.13%.

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