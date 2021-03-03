61 مليون دينار مبيعات المستثمرين الأجانب في بورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل /أنهى مؤشر البورصة العراقية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، على تراجع في الأداء.

وانخفض المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 0.43٪ ليصل إلى مستوى 560.93 نقطة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 2.8 مليار سهم بقيمة 1.4 مليار دينار عبر تنفيذ 573 صفقة منفذة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 17 شركة، ارتفع منها 3 شركات، وانخفضت 7شركات ، بينما استقرت أسعار

شركات دون تغيير 7.

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 589 مليون سهم بقيمة بلغت 462 مليون دينار من خلال تنفيذ 54 صفقة على اسهم 3 شركات.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 70 مليون سهم بقيمة بلغت 61 مليون دينار من خلال تنفيذ 37 صفقة على اسهم 4 شركات.

وتم خلال تعاملات اليوم التداول على تنفيذ أمر متقابل مقصود على أسهم مصرف الشرق الأوسط العراقي بعدد 495.49 مليون سهم

الشركات الأكثر ربحية

-فندق بابل.

-المعدنية والدراجات.

-بغداد لمواد التغليف.

الشركات الأكثر خسارة

مصرف العطاء.

المصرف المتحد.

مصرف الموصل.