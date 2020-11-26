50 مليون دينار مشتريات الأجانب في بورصة العراق

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المستقلة/ أمل نبيل/ أنهت السوق العراقية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع 60٪ وصولا إلى مستوى483.92 نقطة.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق العراقية

105 شركة، تم التعامل على 23 شركة منها اليوم، وارتفع منها 3 شركة، وانخفض أسهم 5 شركات ، في حين بلغ عدد الشركات التي لم يتم التداول عليها 45 شركة.

وأوقفت هيئة الأوراق المالية 33 شركة لعدم

التزامها بقواعد الإفصاح.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 973.72 ألف سهم بقيمة 1.86 مليون دينارعراقي من خلال 397 صفقة.

واشترى المستثمرين غير العراقيين 39 مليون سهم خلال جلسة اليوم بقيمة بلغت 50 مليون دينار من خلال تنفيذ 47 صفقةعلى أسهم 4 شركات.

وبلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 15 مليون سهم بقيمة بلغت 7 مليون دينار، من خلال تنفيذ ,8 صفقات على أسهم 3 شركتين.

الأسهم الأكثر ربحية

1- مدينة ألعاب الكرخ.

2- بغداد للمشروعات الغازية.

3- المعمورة العقارية.

الأسهم الأكثر خسارة

1-الاستثمارات السياحية.

2-الخياطة الحديثة.

3-المنتجات الزراعية.

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