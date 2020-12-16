5 فوائد لماء البصل للبشرة والوجه تعرف عليها

المستقلة … يعتبر الوجه هو ذلك الجزء الظاهر من جسمنا الذي يسعى الاشخاص يومياً للعناية به و تجميله بشكل دائم للحصول على اطلالة مميزة وبراقة من خلال الاعتماد على الخلطات الطبيعية او الكريمات او مواد العناية بالبشرة.

واحدة من الطرق التي يمكن اللجوء اليها للحصول على بشرة افضل و عناية لها هي استخدام خلطة ماء البصل التي تعتبر غنية بالعديد من المواد التي تحتاجها البشرة بشكل دائم.

اشتهر البصل بفوائده العديدة من الناحية الصحية والتجميلية، واحدة من هذه الفوائد استخدام ماء البصل للشعر والوجه، لكن ماذا عن فوائد ماء البصل للوجه؟

1. حماية الوجه من أشعة الشمس

يحتوي ماء البصل على الفلافونويدات، وفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، إذ تساعد هذه المواد في حماية البشرة ضد أشعة الشمس الضارة والحارقة.

2. محاربة الشيخوخة

يحتوي ماء البصل على مادة الكويرسيتين (Quercetin)، تعد هذه المادة أحد المواد ذات الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات.

لذلك فإن ماء البصل يساعد بشكل كبير في حماية البشرة من ظهور التجاعيد، وعلامات تقدم السن.

3. التخلص من السموم

يحتوي البصل على مواد مضادة للأكسدة، بحيث تساعد على التخلص من السموم الموجودة في الدم، وبالتالي حماية البشرة من العديد من المشكلات الصحية الخاصة بالوجه.

4. التخلص من التهاب البشرة

يحتوي ماء البصل على مواد ذات خصائص مضادة للالتهاب، لذلك فهي تحمي البشرة من الإصابة بالالتهابات المتعددة.

5. التخلص من حب الشباب

يساعد وضع ماء البصل على الوجه في التخلص من حب الشباب الذي يصيب البشرة بسبب العدوى البكتيرية.