المستقلة/ – منى شعلان/ رحلت عن عالمنا النجمة العالمية هيلين ماكروري، صاحبة شخصية بولي جراي في مسلسل العصابات الشهيرة Peaky Blinders، وسلسلة أفلام “هاري بوتر”، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 52 سنة، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكتبت زوج النجم البريطانية الراحلة، داميان لويس، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر قائلاً:”أشعر بالحزن عندما أعلن وفاة هيلين ماكروري، بسلام فى المنزل وبعد معركة بطولية مع السرطان، وسط موجة من الحب من الأصدقاء والعائلة”.

وأضاف لويس: “لقد ماتت وهى تعيش بلا خوف، نحن نحبها يا الله ونعلم كم نحن محظوظون لأننا نعيشها فى حياتنا”.

وُلدت ماكروري في لندن لأم ويلزية وأب اسكتلندي المولد، وأمضت عامًا في إيطاليا قبل أن يدرس التمثيل في مركز الدراما، قبل أن تشارك في مختلف الأعمال السينمائية الدولية مثل “هاري بوتر” أو “بيكي بلايندرز” أو حتى أحد أجزاء أفلام “جيمس بوند”.