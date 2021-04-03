ريال سوسييداد بطل أغرب نهائي في كأس ملك إسبانيا

المستقلة/- توج ريال سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا لموسم 2020، بالفوز (1-0) على أتلتيك بيلباو، مساء السبت، في نهائي النسخة الماضية من البطولة.

وتم تأجيل المباراة منذ العام الماضي، من أجل السماح بالحضور الجماهيري، بعد تفشي فيروس كورونا، لكن المباراة أقيمت بدون جماهير بعد رفض السلطات الصحية أي حضور.

وسجل ميكيل أويارزابال هدف ريال سوسيداد الوحيد، من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

أول تهديد في المباراة، كان عن طريق راؤول جارسيا مهاجم أتلتيك بيلباو الذي سدد كرة قوية تصدى لها ريميرو حارس مرمى ريال سوسيداد في الدقيقة 11.

وتلقى ألكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسيداد تمريرة بينية في عمق منطقة جزاء بيلباو، لكنه فشل في السيطرة عليها ليحولها الدفاع إلى الركنية.