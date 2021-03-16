المستقلة/أمل نبيل/صعدت مؤشرات البورصة العراقية في ختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء،وارتفع مؤشر بورصة العراق بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3.3 مليار جنيه بإجمالي 1.5 مليار جنيه ، عبر تنفيذ 693صفقة منفذة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 18 شركة، ارتفع منها 13 شركة ، وانخفض 3 شركات، بينما استقرت أسعار شركتين دون تغيير .

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 297 مليون سهم بقيمة بلغت 238 مليون دينار، من خلال تنفيذ 20 صفقة على أسهم 5 شركات .

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق، 108 مليون سهم بقيمة بلغت 93 مليون دينار من خلال تنفيذ 20 صفقة على أسهم 5 شركات.

في حين بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 108 مليون سهم بقيمة بلغت 93 مليون دينار من خلال تنفيذ 20 صفقة على أسهم 5 شركات