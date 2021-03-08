المستقلة/-بدلت أسعار النفط من مكاسبها الصباحية لتنهي تعاملات اليوم الاثنين، على انخفاض في الأسعار، وهبطت أسعار النفط بالقرب من 68 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لمستوى 68.2 دولاراً للبرميل لتسليمات مايو، بعدما ارتفعت في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الاثنين لمستويات فوق 71 دولاراً للبرميل.

وكذلك هبط خام غرب تكساس الأمريكي لمستويات دون 65 دولاراً للبرميل لعقود أبريل بعدما اقتربت من مستوى 68 دولاراً للبرميل في التعاملات الصباحية.

وكانت أسعار الخام شهدت ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضي بعدما أقر تحالف أوبك+ الحفاظ على إنتاج أعضائه عند مستويات مارس وفبراير.