أسعار النفط ترتفع فوق 66 دولارا للبرميل

المستقلة/-أنهت أسعار النفط تعاملات جلسة اليوم الخميس، ، على أكبر ارتفاع لها منذ عامين ، وارتفعت أسعار النفط لأكثر من 4%.

وخالفت منظمة أوبك التوقعات، حيث قررت الأبقاء على إنتاج النفط عند مستوياته الحالية.
ووافقت السعودية أيضًا على تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية أبريل/نيسان،
و ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنحو 4.2 بالمائة ليصل إلى 63.83 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل/نيسان لعام 2019.

و صعد سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو/آيار بنسبة 4.3 بالمائة إلى مستوى 66.37 دولار للبرميل.

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