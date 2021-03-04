أسعار النفط ترتفع فوق 66 دولارا للبرميل

المستقلة/-أنهت أسعار النفط تعاملات جلسة اليوم الخميس، ، على أكبر ارتفاع لها منذ عامين ، وارتفعت أسعار النفط لأكثر من 4%.

وخالفت منظمة أوبك التوقعات، حيث قررت الأبقاء على إنتاج النفط عند مستوياته الحالية.

ووافقت السعودية أيضًا على تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية أبريل/نيسان،

و ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنحو 4.2 بالمائة ليصل إلى 63.83 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل/نيسان لعام 2019.

و صعد سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو/آيار بنسبة 4.3 بالمائة إلى مستوى 66.37 دولار للبرميل.