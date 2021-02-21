الحجامي يتفقد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى المجلس الاقتصادي

المستقلة /- اجرى مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) زيارة تفقدية الى مستشفى المجلس الاقتصادي في منطقة البياع لتفقد احوال المرضى الراقدين و المصابين بفيروس كورونا و الوقوف على وضعهم الصحي و توفير كافة الاحتياجات بالاضافة الى اجراء جولة في كافة وحدات المستشفى و متابعة سير العمل و تقديم الخدمات الطبية و الصحية للمرضى الراقدين 

و بين الحجامي في بيان تلقته المستقلة في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلد جراء دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا و و التي ادت الى تزايد و مضاعفة اعداد المصابين في جميع المناطق و ليس في بغداد الكرخ و كربلاء و النجف حيث تم تشخيص هذه الحالات فيها و هناك بعض الواهمين الذين يقللون من شدة وحدة الاعراض و لكن من خلال متابعاتنا اليومية لجميع المستشفيات و اماكن الحجر الصحي ان الاعراض شديدة و كثير من المرضى يعانون من اعراض السلالة الجديدة مؤكدا ان اهم الاجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الاصابة هو لبس الكمامات و تعقيم اليدين و التباعد الاجتماعي و نطمئن المواطنين ان الوضع تحت السيطرة و لدينا امكانيات اضعاف ما كانت عليه في بداية الازمة و لكن يجب علينا ان لا نستهين بالمرض حتى لا نخسر اناس اعزاء علينا .

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