شاهد.. بكاء أحمد زاهر أثناء تصوير مشهد لابنته في مسلسل “لؤلؤ”

المستقلة/ منى شعلان/ روت الممثلة الشابة المصرية ملك أحمد زاهر موقف مؤثر لوالدها من كواليس مسلسل “لؤلؤ” الذي يعرض حالياً ويجمعهما سويًا ، حيث نشرت زاهر صورة لوالدها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وهو ممسك بهاتفه ويبكي أثناء تصوير أحد المشاهد لها متأثرا بتمثيلها.

وعلقت ملك زاهر على الصورة قائلة:”أعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط و هو بيصورني وأنا بعمل مشهد امبارح في لؤلؤ” ، اليوم ده ماكنش عنده تصوير بس جه ووقف جمبي و مسبنيش ولا ثانية لوحدي ، شكرا علي أنك الداعم الأول لي. بحبك أوي أوي يا زيزو”.

ومن جانبه أشاد أحمد زاهر بدور ابنته في مسلسل لؤلؤ الذي يلعب فيه دور البطولة، حيث نشر صورة بصحبة ابنته، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام وعلق قائلاً: “طارق ومنه.. مسلسل لؤلؤ والله يا بنتي أنا كأحمد معترف بيكي برافو منه”.

وتجسد ملك زاهر دور شابة تتعرض إلى الظلم من والديها، أحمد زاهر ونجلاء بدر، اللذان يرفضان الاعتراف بها علانية، وترسلها أمها إلى مدرسة داخلية لتخفيها عن أعين الجميع بما فيهم عائلتها، إذ أن الأم “بدر” لم تتزوج شرعيًا من والد ابنتها لكن الأحداث تتغير حين تسعى للتعرف على عائلتها الحقيقية.

مسلسل لؤلؤ يعرض حالياً عبر قناة ON، و تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.