4.3 مليار جنيه أرباح للبورصة المصرية في ختام التعاملات

المستقلة/أمل نبيل/ أنهت مؤشرات السوق المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 4.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

ومالت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس30” بنسبة 0.89 %، ليغلق عند مستوى 11،040.78 نقطة،

وارتفع مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 1.36 %، ليغلق عند مستوى 2،068.71 نقطة

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 501.8 مليون سهم من 45.5 ألف صفقة منفذة.