4 مليار جنيه أرباح للبورصة المصرية

المستقلة/أمل نبيل/ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تباين في الأداء ، وقفز رأس المال السوقي بنحو 4.2 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب، ليغلق عند مستوى 651.5 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.27 %،ليغلق عند مستوى 10،995.13 نقطة

بينما صعد مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 0.56 %، ليغلق عند مستوى 2،131.03 نقطة، وكذلك المؤشر “ايجي اكس 100” بنحو 0.43 %، ليغلق عند مستوى 3،088.62 نقطة

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 719.4 مليون سهم من 55 ألف صفقة منفذة.

ومالت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع.