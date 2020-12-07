4 مليار جنيه أرباح للبورصة المصرية

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة/أمل نبيل/ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية  تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تباين في الأداء ، وقفز رأس المال السوقي بنحو 4.2 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب، ليغلق عند مستوى 651.5 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.27 %،ليغلق عند مستوى 10،995.13 نقطة

بينما صعد مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 0.56 %، ليغلق عند مستوى 2،131.03 نقطة، وكذلك المؤشر “ايجي اكس 100” بنحو 0.43 %، ليغلق عند مستوى 3،088.62 نقطة

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 719.4 مليون سهم من 55 ألف صفقة منفذة.

ومالت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

مصر : نار تخرج من باطن الأرض

اخر الاخبار

فيديو.. خلاف بين الفنانة درة ونائبة تونسية يتحول إلى ساحة القضاء

اخر الاخبار

شاهد : عراقي يتحول إلى نجم بعد شكوى إلى بايدن

اخر الاخبار

تحويلات المصريين العاملين في الخارج ترتفع إلى 2.7 مليار دولار

اخر الاخبار

وزارة الهجرة تشكل لجنة منح الوثائق والمستمسكات للنازحين في المخيمات

اخر الاخبار

الذهب يتحول للصعود رابحا 27 دولار

اخبار العراق

نصيف تدعو لفلترة بعض المدراء العامين في وزارة الصناعة