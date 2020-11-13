4 علامات لفيروس كورونا لا ينبغي تجاهلها

مخاطر الإصابة بـ كورونا والإنفلونزا في آن واحد

المستقلة … مع تفشي فيروس كورونا منذ مطلع العام الحالي 2020 والعالم يسعى لاكتشاف ومعرفة علامات الاصابة به لتجنبه.

حيث ابلغ عدد من الاشخاص المصابين والذين تم تشخصيهم سابقا عن اعراض خفيفة لفيروس كورونا، منها:

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الم في المعدة:

ابلغ عدد من الاشخاص المصابين بفيروس كورونا تعرضهم لألم في البطن قبل ظهور الأعراض الأخرى المعروفة.

التعب والارهاق:

كشف تقرير مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، ان الاشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا كانوا قد عانوا من التعب والارهاق.

ضبابية الدماغ او التعب العقلي:

قد يعاني بعض الأشخاص من ضبابية الدماغ، المعروفة أيضا باسم التعب العقلي، كعارض آخر لفيروس كورونا.

فقدان حاسة الشم والتذوق:

حذر الأطباء في وقت مبكر من الوباء، من أن فقدان حاسة التذوق أو الشم قد يكون أيضا علامة على فيروس كورونا.