3.5٪ انخفاض في مؤشر المعنويات الاقتصادية التركي

المستقلة/- انخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا بنحو 3.5% على أساس شهري في ديسمبر إلى 86.4 نقطة، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول، وإجراءات إغلاق..وفقا لبيانات معهد إلاحصاء التركي.

وبلغ المؤشر في وقت سابق من العام الجاري مستوى قياسياً منخفضاً على خلفية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا. وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر.

وكانت آخر مرة تخطّى فيها المؤشر حاجز المئة نقطة في مارس 2018. وتشير أية قراءة فوق المئة إلى توقعات متفائلة، وما دونها إلى تشاؤم