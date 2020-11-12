3.4 مليار دولار خسائر طيران الإمارات بسبب كورونا

المستقلة/- بلغت خسائر طيران الإمارات 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، بالنصف الأول من عام 2020، مقارنة بأرباح العام الماضي البالغة 862 مليون درهم (235 مليون دولار)، نتيجة للقيود الصارمة على الطيران والسفر حول العالم بسبب جائحة “كوفيد-19”.

وسجلت إيرادات طيران الإمارات، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية الأخرى، 11.7 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) بانخفاض نسبته 75 بالمائة، مقارنة بـ47.3 مليار درهم (12.9 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.