3 نصائح للسفر بأمان للاحتفال بالعام الجديد 2021

المستقلة/أمل نبيل/ على الرغم من ارتفاع معدل إصابات كوفيد-19 في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وخارجها، يستعد الناس للسفر في أواخر عام 2020 للاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

ووفقًا لمسح أجراه تطبيق حجز السفر هوبر ، من المتوقع أن يسافر 39٪ من الأمريكيين خلال موسم العطلات القادم.

وبعد عام طويل من الاغلاق والعزل المنزلي، لايرغب الكثيرون في قضاء اجازة أعياد الميلاد في منزلهم.

وفي التقرير التالي نقدم نصائح الأطباء حول كيفية احتفال المسافرين ومستضيفى العطلات بأمان أكبر خلال الأسابيع المقبلة.

1- الحجر الصحي قبل الرحلة

اذا كنت ترغب في السفر لقضاء عطلة نهاية العام مع عائلتك، فمن الأفضل أن تتبع إجراءات الحجر الصحى لمدة 14 يوما قبل السفر، أو على الأقل تجنب الأنشطة الاجتماعية.

قبل مغادرة المنزل،اكتشف مع من تسافر؛

قال الدكتور ويليام لانج ، طبيب البيت الأبيض السابق في تصريحات لموقع سي ان بي سي ، انه يجب فحص صحة وأعمار الذين يرغبون في السفر لتحديد درجة المخاطر.

فالأسرة التي جميع أفرادها في سن صغيرة وبصحة جيدة يمكنها أن تجازف بشكل أكبر من أسرة متعددة الأجيال وياجد بها كبار سن يعانون من أمراض مومنة.

وينصح لانج، بتجنب الزيارات العائلية التي يتم التجمع فيها مع كبار السن مثل الأباء والأجداد حرصا على سلامتهم.

2- سافر بسيارتك الخاصة لو أمكن

ترى دكتور أن ريمون استاذ علم الأوبئة، أنه على الرغم من انخفاض مخاطر السفر بالطائرة، الا انك تتعرض للكثير من الناس في المطار وعلى متن الطائرة، لذلك يعد السفر بسيارتك الخاصة أكثر أمانا.

3-الحجر الصحي عند الوصول

لمدة خمسة أيام على الأقل، لأن ذلك يقلل من فرص تعرض غيرك للعدوى بنحو 50٪، ولا يجب الاطمئنان التام لنتيجة تحليل المسلحة الخاص بالكورونا فمن الوارد حدوث خطأ في النتيجة، لذلك تجنب الاختلاط العائلى 5 أيام بعد عودتك.

واحرص دائما على ارتداء الكمامة حتى أثناء تواجدك بالمنزل.

نصائح لمستقبلي الرحلات ومنظمي الحفلات والتجمعات العائلية

يوصي بالتخطيط لتجمع صغير لمدة أقصر من المعتاد، وتجنب المعانقة والمصافحة عند وصول الضيوف.

التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي وارتداء الأقنعة، والتواجد في مكان مفتوح أو جيد التهوية.