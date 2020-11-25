3 فنانيين من الاردن في ” الموصل ” اول فيلم هوليوودي عربي

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المستقلة /- شارك 3 ممثلين أردنيين في فيلم موصل ، الذي يعتبر اول فيلم هوليوودي ناطق باللغة العربية.

وقال احمد غانم (ابو الغور) في تصريح لاحدى الوكالات الاردنية انه شارك وممثلين أردنيين هما “قتيبة عبد الحق” و”اسحق الياس” في تمثيل الفيلم الذي صور في المغرب ، وسيبدأ عرضه عبر منصة Netflix اعتبارا من الخميس.

وبين أبو الغور ان ما يميز الفيلم هو انه فيلم هوليوودي ناطق باللغة العربية ، وجميع ابطاله من الفنانين العرب.

واعتبر أبو الغور ان الفيلم فرصة ممتازة لتغيير الصورة النمطية عن العرب عند الغرب ، فالأبطال الخيرون في هذا الفيلم هم من العرب.

ويتحدث الفيلم عن المعارك التي جرت لتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش.

 

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