3 عوامل رئيسية ساهمت في الانخفاض الحاد للذهب

المستقلة/-قال رجب حامد الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، أن المتتبع لحركة الذهب الاسبوعية و الشهرية يستطيع ان يُدرك مدى صعوبة الأسبوع المنصرف على حركة أسعار الذهب و تكبد الذهب انخفاضات حادة ليقترب إغلاق الأسبوع على هبوط يتجاوز 2.80% منخفضا من أعلى مستويات وصل لها الذهب عند 1827 دولار للاونصة إلى أدنى مستويات الأسبوع عند 1760 دولار والتي تمثل أقل قيمة للذهب في 11 أسبوعا متتاليا.

وأرجع تقرير صادر عن مجموعة سبائك الكويت لتجارة الذهب والمجوهرات، ان هذه الانخفاضات تعود لعدة أسباب تتعلق بثلاثة عوامل رئيسية وهي: حركة عائدات السندات الأمريكية الي جانب مسار الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى و أخيراً نسبة التفاؤل في الأسواق و الميل إلى المخاطرة ببيع و شراء اسهم الشركات الكبرى المدرة للارباح، و مع ارتفاع عائدات السندات و الدولار الأمريكي و تحسن أداء شهية المخاطرة نلاحظ انخفاض مستمر في أسعار الذهب باعتبار ان الذهب ملاذ آمن من الأصول التي يلجأ لها المستثمرين في أوقات عدم اليقين.

وأكدت سبائك فى تقريرها الاسبوعى، أن حلبة الصراع في الأسواق العالمية زادت مصارعًا جديدا قويًا و ذلك بجانب مؤشر الدولار وتأثيره في الأسواق العالمية وكذلك أسهم الشركات و سندات الخزانة الامريكية حيث جاء البيتكوين بقوة ليأخذ البساط من تحت أقدام الذهب ويصل إلى ارتفاع غير مسبوق أعلي من 57 ألف دولار للعملة الواحدة و استمرار الارتفاع المبهر و ذلك مع تجاوز القيمة السوقية تريليون دولار امريكي، مما يدفع البيتكوين لتصبح أقيم من الذهب خلال الوقت الحالي حسب بعض المحللين ولكن لك ان تعلم ان القيمة السوقية للذهب -العجوز الأصفر- تتجاوز 10 تريليون دولار.

الذهب في انتظار حزمة التحفيز الأمريكية

وأوضح التقرير، ان سوق الذهب ينتظر من إدارة بايدن بدء برنامج التحفيز الاقتصادي حيث لم يشهد السوق الأمريكي أي تطورات جديدة تتعلق بحزمة التحفيز المالي وصرحت جانيت يلين وزير الخزانة الامريكية بأنها تتوقع إحراز بعض التقدم خلال الأسبوعين المقبلين وهو ما يشير الي احتمالات تأخر حزمة التحفيز المالي و بالتالي يستفيد الدولار من هذا الأمر و يثقل على حركة الذهب ولكن في نهاية المطاف تري شركة سبائك الكويت ان البيئة الأساسية داعمة لأسعار الذهب مع ارتفاع التضخم وارتفاع الدين و ان الذهب في فرص شراء و ليس فرص للفزع و البيع.

ولفت التقرير، إلى ان الذهب أغلق على سعر 1783 دولار للاونصة بفارق 41 دولار عن سعر افتتاحه الاسبوعى مستمراً في حالة الهبوط مقارنة بأعلى سعر وصل له الأسبوع الماضي 1826 دولار و أقل سعر وصل له في نفس الأسبوع 1760 دولار، و لتأكيد الصعود الأسبوع المقبل على الذهب تجاوز 1800 دولار للأونصة وهو مستوي مقاومة ليس بالقوي و لكن يمكن للذهب منه ان يمر إلى أعلى 1825 دولار ليعود اتجاهه الصاعد عند 1900 دولار للأونصة.

وحول الفضة قال كريم راغب، مدير عام سبائك، أنها سايرت الذهب فى الصعود و الهبوط و تأثرت بقوة الدولار و قوة شهية المخاطرة فى بداية الاسبوع لتهبط من بداية الاسبوع فى اتجاه 26.21 دولار و لامست اعلى مقاومة لها لهذا الأسبوع 27.9 دولار فى بورصة كيوميكس نيويورك و عادت بعدها للهبوط بنفس الأسباب المعتادة و هى حالات جنى الارباح و ضغط التداولات الالكترونية لتستقر باقى تداولات الأسبوع تحت مستوى 27 دولار و قريبة من مستوى الافتتاح و مازالت الرهانات فى صالح المعدن الابيض و مستوى 29 دولار يمكن ان يتحقق مرة أخرى مع أى انتكاسة للعملة الخضراء خصوصا انها تشهد حاليا ارتفاعًا غير مبرر متوقعًا الهبوط في حين إقرار بايدن الحزمة التحفيزية