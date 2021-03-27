3 أكياس أشلاء.. وزيرة الصحة المصرية تعلن حصيلة اصابات ووفيات حادث قطارى سوهاج

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه منذ وصول خبر حادث قطار سوهاج إلى هيئة الإسعاف وصلت أول سيارة إسعاف خلال 5 دقائق، مشيرة إلى أن 105 سيارات إسعاف من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة تعاملت مع الحادث للتمكن من الإخلاء الأمثل والآمن في وقت قياسى، وتم إرسال المصابين إلى المستشفيات بشكل عاجل، وتم ذلك بمساعدة الأهالى أيضا.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى عاجل لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء، أنه تم توفير 3 آلاف كيس دم، بجانب الدم الموجود في المحافظة، متابعة: “دقننا الإصابات ورصدنا 64 حالة إصابة ووفاة تم نقلها من قبل الأهالى، منهم 20 فى حالة غيبوبة وكان فى الإبلاغ بأنها جثامين.. وبعد التدقيق من قبل وزارة الصحة والنيابة العامة والأجهزة المعنية ومتابعة كل المستشفيات.. وصلت الإصابات إلى 185 إصابة، والوفيات 19 حالة، و3 أكياس أشلاء حتى هذه اللحظة.. والملاحظ أن الإصابات زادت بعد التدقيق والمتابعة الطبية لأن فيه حالات تم تسجيلها على أنها حالات وفاة ولكنها كانت في غيبوبة تامة بعد التدقيق.. وتم خروج 90 حالة”.

وتابعت: “116 كسور فى العظام.. و89 جراحات مختلفة.. و20 كانوا في غيبوبة تامة ما بعد الارتجاج.. وتم نقل 3 حالات جراحات دقيقة الى معهد ناصر بالأمس”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اغلاق قناة السويس ينشط من عبور البضائع عبر اراضى روسيا

اخبار مصر

نقفلها خالص؟ وزير النقل المصرى : بنشيل مليون مواطن يوميا

اخبار مصر

مع استمرار توقف الملاحة.. تعرف على عدد السفن التى تنتظر عبور قناة السويس

اخر الاخبار

3 أكياس أشلاء.. وزيرة الصحة المصرية تعلن حصيلة اصابات ووفيات حادث قطارى سوهاج

اخر الاخبار

المغربية يسرى جنكل تطلق ”شكرا” امتنانا لخط الدفاع الأول ضد كورونا

اخبار العراق

كربلاء تتسلم أكثر من 10 آلاف جرعة من لقاح ( أسترازينيكا )

اخبار مصر

رئيس الوزراء المصرى يعلق على جنوح السفينة بقناة السويس

اخبار مصر

رئيس الوزراء المصرى يعلق على جنوح السفينة بقناة السويس

اخر الاخبار

مصر.. النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار عقار جسر السويس

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب الحكومة بحماية المواطن من آثار رفع سعر الدولار

اخر الاخبار

السيسي يوجه بتوفير معاش ثابت للمصابين وصرف التعويضات لأسر الشهداء بحادث قطار سوهاج

اخر الاخبار

غوغل يحتفي بأول طبيبة في تونس والمغرب العربي

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقياً

اخر الاخبار

مصر.. استخراج أفراد أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض العقار المنهار 

اخر الاخبار

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سواحل اليابان

اخر الاخبار

بسبب أزمة الناقلة.. بضائع قد تنقطع من الأسواق

اخبار مصر

انهيار عقار من 10 طوابق في القاهرة .. والعشرات تحت الأنقاض