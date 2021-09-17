3 آلاف دولار يوميا تكلفة البحث عن البطلين كممجي وانفيعات

المستقلة /- قال مسؤول أمني في كيان الاحتلال الإسرائيلي إن عملية البحث عن الأسيرين البطلين، أيهم نايف كممجي، ويعقوب انفيعات، تكلف من 10 إلى 20 مليون شيقل يوميا، أي بين 3 و6 آلاف دولار أميركي.

وبحسب القناة 12، فإن عمليات البحث عن الأسرى الأبطال الستة الذيين أعيد اعتقال 4 منهم، وهم زكريا زبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، قد كلفت 100 مليون دولار حتى الآن.

هذا ونصبت سلطات الاحتلال الإسرائيلية نحو 200 حاجز عسكري، بحثا عن الأسرى ونشرت أكثر من 700 دورية شرطية، وعززت القوات العسكرية سواء في جنين أو على طوال الجدار العازل بشمال الضفة الغربية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

سبب أهمية وجود جهاز قياس السكر في المنزل

اخبار فلسطين

3 آلاف دولار يوميا تكلفة البحث عن البطلين كممجي وانفيعات

اخبار العراق

إحباط تهريب 8 حاويات في ميناء ام قصر

اخر الاخبار

الرئيس ميشال عون يصارح اللبنانيين

اخر الاخبار

أطعمة لا ينصح بتناولها بعد سن الثلاثين

اخر الاخبار

شعبية بايدن تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله البيت الأبيض

اخبار العراق

مرض الحمى النزفية يضرب العراق.. التفاصيل

اخبار العراق

مرض الحمى النزفية يضرب العراق.. التفاصيل

اخر الاخبار

تأجيل امتحانات الدور الثاني للثالث متوسط لهذا الموعد (جدول)

اخر الاخبار

حماية الاطفال في سوق العمل و دور الرقابة الحكومية والمدنية

اخر الاخبار

هل  تتسبب صفقة الغواصات الأسترالية بأزمة دبلوماسية بين باريس وواشنطن ولندن؟

اخر الاخبار

القبض على احدى أفراد عصابة نسائية في ميسان

اخبار مصر

فقيه قانوني مصري يحدد كيفية التصدي لجرائم خطف الأطفال  بشكل رادع

اخر الاخبار

نصب كاميرات حرارية شمال كربلاء

اخر الاخبار

الصحة العالمية : اكثر من 15 مليون مصاب بكورونا و278 الف حالة وفاة شرق المتوسط

اخبار العراق

واحد لمؤازرة المنتخب الوطني.. فايبر يطلق خاصية استخدام الفلاتر في العراق

اخر الاخبار

البصرة تتلقى ضربة موجعة من الاتحادات الرياضية الخليجية