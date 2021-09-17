3 آلاف دولار يوميا تكلفة البحث عن البطلين كممجي وانفيعات

المستقلة /- قال مسؤول أمني في كيان الاحتلال الإسرائيلي إن عملية البحث عن الأسيرين البطلين، أيهم نايف كممجي، ويعقوب انفيعات، تكلف من 10 إلى 20 مليون شيقل يوميا، أي بين 3 و6 آلاف دولار أميركي.

وبحسب القناة 12، فإن عمليات البحث عن الأسرى الأبطال الستة الذيين أعيد اعتقال 4 منهم، وهم زكريا زبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، قد كلفت 100 مليون دولار حتى الآن.

هذا ونصبت سلطات الاحتلال الإسرائيلية نحو 200 حاجز عسكري، بحثا عن الأسرى ونشرت أكثر من 700 دورية شرطية، وعززت القوات العسكرية سواء في جنين أو على طوال الجدار العازل بشمال الضفة الغربية.