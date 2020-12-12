27 مليون سائح زاروا الامارات خلال العام الماضي

المستقلة/-أكد أحمد الهول، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في التنمية السياحية خلال العقد الماضي، ليصل عدد السائحين إلى أكثر من 27 مليوناً بالعام الماضي.

وغرد أحمد بالهول، على الحساب الرسمي للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة بلغت 11.9 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، فيما ساهم القطاع بتوفير قُرابة 745 ألف فرصة عمل.

وتأتي تصريحات بالهول، مع إطلاق الهوية السياحية المُوحدة للإمارات، تنفيذاً لمُخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية.

وقال بالهول، أن الهوية السياحية الموحدة تشكل امتداداً للهوية الإعلامية المرئية للدولة وتعزِّز المكانة الرائدة للإمارات على خارطة السياحة.

وتابع، تستهدف استراتيجية السياحة الداخلية تسليط الضوء على المُقومات السياحية، والمعالم الطبيعية، والأنشطة الثقافية، والصروح المعمارية والترفيهية التي تزخر بها الدولة، وإبراز تفرُّد التجربة السياحية في كل إمارة.