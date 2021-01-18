25 يناير..انطلاق مؤتمر دافوس بمشاركة 1500 من قادة الاقتصاد

المستقلة/- أعلن منتدى دافوس الاقتصادي مشاركة قادة دول بارزين في مؤتمره السنوي الذي سينعقد هذا العام افتراضيا بسببجائحة كورونا.

وحسبما أعلن المنتدى، فإن “أسبوع أجندة دافوس” الافتراضي الذي سينعقد فيالفترة بين 25 إلى 29 كانون ثان/يناير الجاري، سيشارك فيه كل منالمستشارة انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذلك الرئيس الصيني تشي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالإضافة إلىالعديد من ممثلي المنظمات الدولية مثل الأمين العام للأمم المتحدةانطونيو جوتيريش.

ووفقا لمؤسسة دافوس، فإنه سيشارك أكثر من 1500 من قادة الاقتصاد والحكومات والمجتمع المدني من أكثر من 70 دولة.

ومن المنتظر عقد لقاء ثان بشكل شخصي في سنغافورة في نهاية آيار/مايوالمقبل سيشارك فيه قادة الحكومات والاقتصاد حيث سيتم خلال هذا اللقاءبحث نتائج الاجتماع الافتراضي.

من جانبه، قال كلاوس شفاب، مؤسس المنتدى اليوم الاثنين:” في ظل جائحةكوفيد19-، تعززت الحاجة إلى وضع أولويات جديدة، وإصلاح الأنظمة في كلأنحاء العالم”.

وأضاف أن ” إعادة خلق الثقة وتعزيز التعاون العالمي” عوامل حاسمة ” لدعمالحلول المبتكرة والشجاعة من أجل تعزيز الحد من الجائحة التعافي القوي”.وفي إشارة إلى لقاء سنغافورة الذي سينعقد بشكل شخصي، قال شفاب:” العمل