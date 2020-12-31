25٪ زيادة في أسعار الذهب خلال 2020

المستقلة/- أنهت أسعار الذهب تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع، محققة أفضل مكاسب خلال 10 سنوات، مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 0.1 بالمائة، ليسجل مستوى 1895.10 دولار للأوقية، محققا مكاسب شهرية 2.9٪.،

واستقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1893.6 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة على 89.95.

وحققت أسعار الذهب مكاسب بنحو 24.8 ٪ خلال 2020، في أكبر وتيرة ارتفاع سنوي منذ عام 2010.