23 شهيداً فلسطينيا حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بلغ 23 شخصا منذ بدء التصعيد.

وتتواصل حالة التوتر المتزايد في الضفة الغربية، مع إعلان الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، في جميع المحافظات احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وتضامنا مع القتلى والجرحى في قطاع غزة.

وشمل الإضراب مناحي الحياة التجارية والتعليمية كافة، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.